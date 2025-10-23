Provámos o novo bitoque d' A Padaria Portuguesa - e saímos surpreendidos

O bife de alcatra, servido com arroz, batatas fritas e ovo estrelado, chegou este mês às lojas d'A Padaria Portuguesa. O preço é atrativo, mas será que vale a pena?

É a escapatória fácil quando estamos indecisos, mas também é um prato que faz sucesso entre os mais novos e os que não dispensam uma refeição rápida e gulosa. Falamos do bitoque, o prato tradicional português, que quando é servido segundo a receita original não podia ser mais simples. É verdade que hoje já existem variações com frango, peixe e até lagosta, mas deixemos as ponderações sobre as versões contemporâneas para outra altura. O bitoque foi adicionado em outubro ao menu das lojas d’A Padaria Portuguesa, que nos anos mais recentes tem vindo a apostar nos menus de almoço.

No dia em que fui experimentar o novo prato à loja da Avenida da República, tinha tomado um pequeno-almoço apressado. Como diz a sabedoria popular: a fome é o melhor tempero. Ainda por cima, o meu coração (ou o meu estômago?) tem um cantinho especial para o bitoque.

Um bife de alcatra servido no ponto certo e acompanhado pelos clássicos - arroz, batatas fritas e ovo estrelado – já seria suficiente para me conquistar (chamem-me pouco exigente à vontade, não quero saber), mas o molho foi sem dúvida a parte mais surpreendente.

Esta versão do "bitoque à portuguesa" também inclui uma folha de louro e uns menos consensuais picles. Confesso que faço parte do grupo que faz questão de os retirar antes de trincar um hambúrguer, mas não nego que neste caso são capazes de ajudar a aprimorar o sabor. O bitoque está disponível de segunda à sexta-feira nas lojas d’ ‘A Padaria Portuguesa e pode ser combinado num menu com bebida por €9,99.