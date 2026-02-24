Sábado – Pense por si

Comer por €15 em Lisboa e Porto? Nestes restaurantes, ainda é possível

Num País em que tudo está cada vez mais caro, pesquisámos e comprovámos: em Lisboa e Porto, ainda é possível comer por menos de €15, e bem. Fique com sugestões que não pesam no bolso.

Pedro Henrique Miranda , Sofia Parissi 24 de fevereiro de 2026 às 23:00
No Batista, na Buraca, as doses são especialmente fartas
No Batista, na Buraca, as doses são especialmente fartas Pedro Ferreira

Todos conhecemos as profecias que anunciam o fim do restaurante barato em Portugal, as suas razões e justificações: a crise na restauração, o aumento do custo da matéria-prima, a inflação, a pressão imobiliária, a gentrificação do setor, a tentação do turismo. Mas será que no País das tascas e tabernas, das comidas de tacho e de grelha, comer fora se tornou, de facto, um luxo?

