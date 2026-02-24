Comer por €15 em Lisboa e Porto? Nestes restaurantes, ainda é possível

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Num País em que tudo está cada vez mais caro, pesquisámos e comprovámos: em Lisboa e Porto, ainda é possível comer por menos de €15, e bem. Fique com sugestões que não pesam no bolso.
Todos conhecemos as profecias que anunciam o fim do restaurante barato em Portugal, as suas razões e justificações: a crise na restauração, o aumento do custo da matéria-prima, a inflação, a pressão imobiliária, a gentrificação do setor, a tentação do turismo. Mas será que no País das tascas e tabernas, das comidas de tacho e de grelha, comer fora se tornou, de facto, um luxo?