"Mais Forte do Que Eu": um filme comovente sobre a Tourette

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Com uma interpretação estupenda, Robert Aramayo eleva "Mais Forte do Que Eu", nos cinemas a partir de 14 de maio.
Em 1989, a BBC exibiu um documentário que comoveu quem o viu: John’s Not Mad (John Não Está Louco, numa tradução literal) contava a história de um jovem escocês chamado John Davidson que sofria de uma condição patológica que na altura (e em rigor, mesmo agora) era pouco conhecida, tanto do ponto de vista clínico como em termos de perceção social: a síndrome de Tourette.