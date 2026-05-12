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"Mais Forte do Que Eu": um filme comovente sobre a Tourette

Com uma interpretação estupenda, Robert Aramayo eleva "Mais Forte do Que Eu", nos cinemas a partir de 14 de maio.

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Nuno Miguel Guedes 12 de maio de 2026 às 23:59
Robert Aramayo (esq.ª) já foi premiado pelo desempenho neste filme, que chega agora a Portugal
Robert Aramayo (esq.ª) já foi premiado pelo desempenho neste filme, que chega agora a Portugal D.R.

Em 1989, a BBC exibiu um documentário que comoveu quem o viu: John’s Not Mad (John Não Está Louco, numa tradução literal) contava a história de um jovem escocês chamado John Davidson que sofria de uma condição patológica que na altura (e em rigor, mesmo agora) era pouco conhecida, tanto do ponto de vista clínico como em termos de perceção social: a síndrome de Tourette.

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