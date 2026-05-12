Bandidos do Cante estão fora da final do Festival da Eurovisão

Banda alentejana não conseguiu carimbar a sexta passagem consecutiva de uma música portuguesa à grande final

Os Bandidos do Cante falharam a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria.

Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.