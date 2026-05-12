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Bandidos do Cante estão fora da final do Festival da Eurovisão

Banda alentejana não conseguiu carimbar a sexta passagem consecutiva de uma música portuguesa à grande final

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Edição de 12 a 18 de maio
Bandidos do Cante estão fora da final do Festival da Eurovisão
Diogo Barreto 12 de maio de 2026 às 22:39

Os Bandidos do Cante falharam a passagem à final do 70.º Festival Eurovisão da Canção, a decorrer na Áustria. 

Na primeira semifinal do concurso foram escolhidos 10 dos 15 países em competição.

A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.

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