Xanana Gusmão: “A Ucrânia não merece este sofrimento, mas lembro que sofremos 24 anos e ninguém ligava”

Xanana Gusmão promove a “economia azul”, mas aposta na exploração do gás natural no mar de Timor e como “pessoa eminente” do g7+ (organização intergovernamental de 20 países pobres) escolheu a sede europeia, em Lisboa, para uma entrevista com a SÁBADO no rescaldo da Conferência dos Oceanos.

Boas práticas de desenvolvimento sustentável são uma preocupação do líder timorense, que louva o diálogo e a reconciliação como linhas mestras de uma diplomacia realista que não abdique de princípios e escape às tentações da violência. Na sua opinião, há também desvios a reti- ficar em Timor Leste.





A primeira vez que estivemos frente a frente tinha acabado de sair da penitenciária de Cipinang e estava em prisão domiciliária em Jacarta. Apesar da complexidade da situação, dizia-se otimista. Passados 23 anos, o que correu bem e o que correu mal?



Nem tudo correu bem; nem tudo correu mal. Conseguimos o que desejávamos. Foi um bocado difícil convencer as Nações Unidos a passar-nos a soberania a 20 de maio de 2002, mas conseguiu-se e eu agradeço muito a compreensão do falecido Sérgio Vieira de Mello. Não tínhamos absolutamente nenhuma experiência de governação e, sobretudo, não dispúnhamos de recursos financeiros. Foi o grande problema com que nos deparámos no início. Dois anos depois começaram a surgir manifestações de protesto. A população esperava que a independência trouxesse uma nova vida, mais benefícios. A deceção resultou num ciclo de uma certa violência que foi aumentando até 2006…







Ocorreram motins em abril, o Estado colapsou, caiu o governo da Fretilin de Mari Alkatiri. Como reagiu?



Em 2007 tentámos resolver a crise, realizaram-se eleições presidenciais e legislativas, veio um novo governo.







O primeiro governo que chefiou como líder do partido que então fundou, o Conselho Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste.



Sim. Em 2008, o próprio Presidente da República, José Ramos-Horta, e eu fomos vítimas de atentados, mas a partir de então conseguimos estabilizar o país. Levámos dois anos, mas conseguimos.







Qual foi o maior erro que cometeu nesse período, que começou com o anúncio pelo Presidente Habibie, em fevereiro de 1999, da realização de uma consulta popular sobre a autonomia? Quando, depois do referendo, estava refugiado na embaixada da Grã-Bretanha, disse-me que talvez tivesse cometido um erro ao subestimar as ameaças dos militares indonésios. Foi um erro ou calculou que tinha mesmo de se aproveitar aquela oportunidade?



Foi uma necessidade. Nós nunca esperaríamos que a Indonésia mudasse de tática ou de política. Estava em prisão domiciliária quando Ian Martin, o representante especial do secretário-geral da ONU, tentou ver se eu aceitava que fosse adiado o referendo porque estavam a destruir tudo, a matar. Disse-lhe: “Morreram já mais de 200 mil timorenses e agora que estamos no fim não desistiremos.” Acompanhávamos o que se passava no mundo. Tinha presente o que sucedera no Saara Ocidental mais ou menos nas mesmas condições desde que em 1966 a Assembleia Geral da ONU exigira um referendo. Hoje, ao acompanhar o sofrimento do povo ucraniano fico triste. O povo ucraniano não merece este sofrimento, mas tenho de lembrar os nossos 24 anos de sofrimento quando ninguém ligava.







Timor Leste tem uma boa relação com a antiga potência colonial, com a Indonésia e a maioria dos estados vizinhos. A que é que isso se deve?