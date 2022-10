Paulo Betti: 'Bolsonaro é uma desgraça que se abateu sobre o Brasil'

Em Autobiografia Autorizada, Paulo Betti, de 70 anos, conta a história da sua família de emigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1889 e se instalaram em Rafard, no interior de São Paulo. Além da apresentação da peça, ele tem participado em várias "rodas de conversa", como a que fez na Casa do Alentejo, em Lisboa, na véspera do encontro com a SÁBADO. Bem conhecido entre nós pelas personagens icónicas em várias novelas – caso de Timóteo D’Alamberti, de Tieta, que a RTP transmitiu em 1990, e que ficou marcado pela expressão "nos trinques" – Betti está ansioso pela "virada" que, acredita, o Brasil vai dar este domingo, com o regresso de Lula à presidência. O ator não vai poder votar por estar fora do país, mas diz que, para compensar, tem feito imensos vídeos personalizados a apelar ao voto. A peça vai estar em cena no Centro Cultural de Lagos, na próxima terça, 1 de novembro, no Teatro-cinema de Fafe, dia 4, e em Vila Franca de Xira, no Ateneu Artístico Vilafranquense, no dia 5.