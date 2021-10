Camané: “Tenho o tempo do fado cá dentro”

Seis anos, quase sete, foi o tempo que tivemos de esperar para que Camané fizesse novamente das palavras dos outros suas e se lançasse nos originais. Do nome do álbum, saído para o mercado esta sexta-feira, dia 29 de outubro, realça em entrevista por telefone à SÁBADO que são as horas vazias as que mais lhe inspiram à reflexão: "De repente começamos a preencher todo esse tempo e vazio alimentando-nos de coisas boas". Mais precisamente de música e poesia, bálsamo da vida de um fadista.