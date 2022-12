Ólafur Arnalds: “Quase todos os dias recuso convites”

Ólafur Arnalds, o pianista, produtor e compositor islandês de 36 anos, que iniciou a carreira em 2000 como baterista de rock pesado, está de regresso a Portugal com quatro concertos, na quarta-feira, 14 de dezembro, na Casa da Música, no Porto, a 15 no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 16, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, e a 17, no Theatro Circo, em Braga.