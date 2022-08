Ryan Gosling: “Via quatro filmes por dia e vivia através dos filmes”

Durante quatro anos congelou a carreira de ator. Ryan Gosling quis apenas aproveitar a vida de pai, em casa com a mulher, a atriz Eva Mendes, e as duas filhas. Depois, explica, percebeu que tinha de “comprar cereais” e resolveu voltar ao cinema. Conta que durante a pandemia passou o tempo a ver Netflix e é com um filme desta produtora que regressa. Em Agente Oculto, obra dos irmãos Russo, com um orçamento de 200 milhões de euros, baseado numa história verídica, encarna o papel de herói de ação. O ator, que na escola era apelidado de “problema”, também fala do papel – que todos recusam – Ken, o namorado da boneca Barbie, num aguardado filme que estreia em 2023.