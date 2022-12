Henry Cavill: “Estive na corrida para ser James Bond”

Na preparatória era o miúdo sensível, o “gordinho”, como o próprio conta, e acabou a estudar em colégios internos, cheio de saudades dos pais. Mas para Henry Cavill, sair da ilha – Channel Islands, ao largo de Inglaterra – era tudo o que queria. Com quatro irmãos, andar à pancada era normal. Só tinham uma regra: não acertar na cara. Henry, bom aluno e que queria ser militar, acabou por entrar no mundo da representação preocupado com os estudos. Conta que lhe foi difícil singrar, tentou papéis em Harry Potter e até como James Bond e não conseguiu. Para a história fica como o Super-Homem e agora como Sherlock Holmes, no filme da Netflix, Enola Holmes 2.