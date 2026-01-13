Sábado – Pense por si

Entrevistas

Óscar Gomes Cabral: “O bacalhau à Brás é perfeitamente 'banquetável'"

Mónica Baltazar 23:00

Doutorado em Ciências Gastronómicas, Óscar Gomes Cabral considera que a gastronomia regional portuguesa foi uma construção política do Estado Novo. E diz que precisamos de "gastrodiplomacia" a sério.

Foi no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, que o chef, professor e consultor gastronómico falou com a SÁBADO e explicou o que significa um conceito que ainda não faz parte do nosso vocabulário - a gastrodiplomacia. Tal como uma receita elaborada, esta entrevista misturou mais do que um ingrediente: do recém-criado Conselho Português de Gastronomia, de que é presidente, ao poder da comida na mesa de uma refeição entre chefes de Estado, até à necessidade de uma secretaria interministerial para o setor. Óscar Gomes Cabral, 36 anos, afirma-se como o primeiro chef doutorado em ciências gastronómicas em Portugal. Defendeu a tese a 15 de dezembro, no afamado Basque Culinary Center, em Espanha, sobre as interações entre gastronomia e diplomacia.

