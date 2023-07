Começou não a cozinhar pratos mas a lavá-los, em Paris, para onde emigrou com apenas 15 anos. Depois de estudar numa das melhores escolas de hotelaria do mundo, a Le Cordon Bleu, e de trabalhar em restaurantes com duas estrelas Michelin, em Paris, António Bóia regressou a Portugal. Hoje, entre o restaurante JncQUOI Avenida, o Ásia, o FrouFrou e o Club, no nono andar do mesmo edifício, Bóia lidera uma equipa com mais de 100 pasteleiros e cozinheiros.