Dino d' Santiago: "Os professores portugueses salvaram a minha vida"

Vanda Marques
15 de outubro de 2025 às 23:00

O músico acabou de lançar o seu primeiro livro onde fala da sua vida, da família, do bairro de lata e de como os professores e a música o salvaram.

Durante 80 noites, escreveu 200 textos sobre a sua vida para Cicatrizes. Fala do bairro de lata onde cresceu e de como a escola foi importante. Diz que a educação é o futuro e que a IA é perigosa. Nas conversas improváveis Dino d'Santiago fala de guerra e de política.

Dino d' Santiago: "Os professores portugueses salvaram a minha vida"