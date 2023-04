A miúda que era super nerd, de aparelho e com “imensa acne” virou estrela pop. Bárbara Tinoco tem um novo disco e terá um Campo Pequeno cheio para a ouvir.

Bárbara Tinoco: "Não sei como me tornei uma Bárbara que enche salas"

Há romantismo e dureza, passarinhos e gatos, canções de amor e tiradas irónicas. Bichinho, novo álbum de Bárbara Tinoco que chega esta sexta-feira, 21 de abril – e nome pelo qual trata o namorado, o russo Feodor Bivol –, é um álbum muito diferente de Bárbara, com o qual se estreou em 2021. Não surpreende: o antecessor saiu quando tinha apenas 21 anos, pouco mais de três anos depois de ter aparecido no programa The Voice, da RTP.