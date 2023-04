Os melhores concertos para ver antes dos festivais de verão

Dos históricos e consagrados (como Bob Dylan e Chico Buarque), às estrelas pop do momento (The Weeknd), passando pelos portugueses e 'indies' a não perder: fizemos-lhe um guia para ajudar na organização do calendário

Já não falta assim tanto para a época dos maiores festivais de verão arrancar a grande velocidade - o Primavera Sound do Porto, que começa a 7 de junho, dá o tiro de partida -, mas ao longo dos próximos dois meses há ainda muito para ver.



A SÁBADO olhou para a agenda cultural do futuro próximo e sugere-lhe os concertos a ver nesta estação primaveril. Dos consagrados às possíveis revelações e descobertas.





Os históricos, as estrelas e os velhos conhecidos



Os portugueses que vão marcar a estação:

29 e 30 de abril e 1 e 2 maio em Lisboa; 6 e 7 de maio em Guimarães; 20 e 21 de maio no Porto; 27 de maio em Elvas; 3 de junho no Funchal; 19 de agosto em Faro - De repente, parece que voltámos aos anos 2000: os Morangos com Açúcar estão a voltar e os D’ZRT de regresso. A prova de que foi uma boy band marcante está nos concertos: vão fazer 4 na Altice Arena e pelo menos 12 em todo o País, graças a hits como Verão Azul, Para Mim Tanto Faz e Querer Voltar.







2) Táxi, 2 de junho, Capitólio (Lisboa) - Banda preponderante no boom do rock português dos anos 80, graças a canções como Chiclete e Cairo, os Táxi fizeram-se ouvir bem alto, perdurando na memória. A banda tem tido regressos esporádicos nas últimas décadas e agora, depois de batalhas judiciais, volta em força. Há um novo álbum na calha, o primeiro desde 2007, mas antes disso um concerto.







3) Cláudia Pascoal, 24 de maio Teatro Maria Matos (Lisboa), 2 de junho Hard Club (Porto) -

Vencedora do Festival da Canção em 2018, como intérprete, e 3.ª classificada este ano com Nasci Maria (tema 100% seu), prepara-se para editar o seu 2º álbum. Depois de 2020, surge com identidade renovada e desempoeirada. Estes concertos são a primeira oportunidade para ouvir as novas canções ao vivo.







4) Margarida Campelo, 13 de maio B.Leza, Lisboa - Autora e intérprete de um dos álbuns mais imaginativos editados em Portugal nestes primeiros meses do ano, Supermarket Joy, a cantora e compositora Margarida Campelo vai apresentar pela primeira vez ao vivo estas novas canções pop caleidoscópicas no dia 13 de maio. O concerto marca o arranque desta nova vida a solo, depois de vários anos de trabalho em grupos e colaborações com Bruno Pernadas, Salvador Sobral e Joana Espadinha, entre outros.









Talentos indie a descobrir

Há um crédito por saldar dos Big Thief com Portugal. Em 2020, as atuações da banda norte-americana em Lisboa e Porto ficaram aquém do talento de um grupo que é hoje uma referência contornável do indie-rock. A trupe de Adrianne Lenker regressa para apresentar um novo disco editado em 2022 e para nos recordar que Not, Forgotten Eyes, Shark Smile, Paul, Masterpiece e Change são canções portentosas.







De 2020 para cá, só num ano (em 2021) o brasileiro Sessa não atuou em Portugal. E no entanto, as suas canções encantadas, que têm João Gilberto e a bossa-nova no coração, o “violão” e o prazer na boca e nas palavras que canta a sussurrar, merecem mais ouvintes. No concerto, apresentará o disco Estrela Acesa (2022), sucessor do magnífico Grandeza (2019).







Mais sugestões: Baco Exu do Blues (21 e 22 abr. Hard Club, Porto, 23 e 24 abr. Lisboa ao Vivo), Pol Battle & Rita Payés (2 mai. Teatro da Trindade, Lisboa), Silvana Estrada (25 mai. Évora, 27 mai. Vila Real 28 mai. Matosinhos), Francisco, el Hombre (31 mai. Porto, 1 jun. Lisboa, 2 jun. Coimbra), Lael Neale (1 jun. ZDB, Lisboa), De Schuurman (29 abr. gnration, Braga), Yazz Ahmed (20 mai. Theatro Circo, Braga)



- Os fãs chegaram a temer o pior, quando os dois concertos previstos para outubro de 2022 em Lisboa foram cancelados. Mas seis anos depois da última atuação em Portugal, no festival NOS Alive, o canadiano Abel Tesfaye, uma das maiores estrelas da pop e do R&B contemporâneo, regressa para uma data única em Lisboa. Não faltarão êxitos planetários como Blinding Lights, Save Your Tears e Starboy.- Não é em todas as estações que Portugal recebe um vencedor do Nobel e uma lenda da música. O veterano que moldou o cancioneiro popular da América passa por Portugal para três concertos. O motivo para o regresso é a apresentação ao vivo do seu álbum mais recente, o digníssimo Rough and Rowdy Ways (2020).- Antes de Djavan (junho) e Caetano Veloso (setembro), visita-nos Chico Buarque. Figura maior da canção brasileira, "Chico", como é tratado pelos fãs devotos, tem hoje 78 anos e regressa a um País onde atuou pela última vez em 2018. Há 4 concertos marcados: dois no Porto, dois em Lisboa.- A dupla atua em Lisboa (21/4, na Altice Arena), em Guimarães (22/4, no Pav. Multiusos) e em Coimbra (24/4 no Convento São Francisco)- A histórica cantora peruana, que tem 50 anos de carreira e 3 Grammys Latinos, atua em Lisboa (4/5, Teatro Tivoli), Espinho (6/5, Auditório) e Braga (7/5, Theatro Circo)- Digressão longa, com nove concertos e atuações em Coimbra, Lisboa, Estarreja e Ponta Delgada, Porto (maio) e em Ourém, Vila Real, Setúbal e Faro (junho)- A música brasileira está cada vez mais presente em Portugal. Referência do hip-hop daquele país, atua nos Coliseus de Lisboa e Porto, respetivamente a 11 e 13 de maio- Mais um artista brasileiro em Portugal, neste caso um histórico: aos 85 anos, o sambista atua nos Coliseus de Porto e Lisboa, a 26 e 27 de maio- Formada há mais de 40 anos, a banda norte-americana de rock experimental, de Michael Gira, passa por Lisboa (4 e 6 de junho, na Culturgest) e Faro (6 de junho, Teatro das Figuras)Mais sugestões: MARO (3 jun. Braga, 7 jun. Lisboa), Richie Campbell (27 abr. Altice Arena, Lisboa), Fogo Fogo (28 abr. B.Leza, Lisboa ), Excesso (19 mai. Altice Arena, Lisboa, 17 jun. Super Bock Arena, Porto), Aldina Duarte (28 abr. CCB), Glockenwise (12 mai. Culturgest, Lisboa, 20 mai. gnration, Braga), A Garota Não (12 mai. Braga, 11 jun. Coimbra com Criolo), Sara Correia (27 mai. CCB)