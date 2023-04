A vida de Jorge Palma ainda dá canções imortais

Jorge Palma está sentado no sofá da casa em que vive "há 20 anos", um apartamento no coração de Lisboa, próximo do Marquês de Pombal. Pergunta se pode "esticar as pernas", respondemos-lhe que "esteja à vontade, como se estivesse em sua casa". Palma ri-se, naquela sala de estar em que as guitarras se amontoam pelo chão, com um piano por perto. A seu lado, pousado numa mesa, tem um cinzeiro com algumas beatas. Em frente, a televisão - sem som - está sintonizada num canal informativo, mas é a extensa biblioteca que prende o olhar. "Sou capaz de passar horas a ver televisão, às vezes coisas sem interesse nenhum, tendo aqui livros… tinha de viver 10 mil anos só para ler isto tudo que aqui tenho", confessa, sorridente.