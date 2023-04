O filme 'Salgueiro Maia – O Implicado' chega à RTP em formato série

Estreado a 14 de abril do ano passado, Salgueiro Maia – O Implicado é um trabalho de Sérgio Graciano (Linhas de Sangue, Auga Seca) que retrata a vida do capitão de Abril, uma das maiores figuras da Revolução, desde os anos formativos até ao pós-guerra do Ultramar e pós-25 de Abril.



Escrito por João Matos, com Tomás Alves no principal papel, ao qual se juntam Filipa Areosa, Catarina Wallenstein, Dinarte Branco ou Frederico Barata, o filme aborda as vivências do militar e retrata ao Portugal do Estado Novo, bem como os mecanismos que levaram à Revolução de 1974, pela perspetiva de Salgueiro Maia.





A carregar o vídeo ... Salgueiro Maia – O Implicado

A obra será agora adaptada ao formato série, em quatro episódios, que podem ser vistos nos dias 24 e 25, ao início da noite, na RTP1 e RTP Play.