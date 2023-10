Prestes a pisar dois dos maiores palcos do País, Fernando Daniel fala do "The Voice", da sua história, das inspirações para o disco que lançou este ano e dos projetos que tem para o futuro.

Em 2016, venceu a 4ª edição do The Voice Portugal. Natural de Estarreja, Fernando Daniel apresentou-se no concurso com When We Were Young, de Adele, numa prova cega que soma mais de 119 milhões de visualizações no YouTube. Aos 27 anos, e depois de lançar o terceiro álbum V.H.S VOL. 1, vai pisar os palcos da Altice Arena e da Super Bock Arena, em Lisboa e no Porto, em dois concertos agendados para 14 de outubro e 11 de novembro.