Sinais na parede

As sondagens de opinião costumam ser também sinais de aviso político. Como na lenda, podem significar um desastre iminente. Ou uma oportunidade para aprender com os erros e mudar de vida.

A "escrita na parede” costuma designar o aviso sobre um mal iminente. Tem origem numa lenda popular do Livro de Daniel, dois séculos a.C.



Com as legiões persas às portas da Babilónia decadente, o rei Baltasar começa a sua última orgia. Os mil convivas bebem pelos cálices que foram pilhados na destruição do Primeiro Templo de Israel. No auge da festa, uma mão descomunal materializa-se no palácio e escreve nas paredes Mene, tekel, upharsin : “Pesado, contado, dividido.”



Os pecados de Baltasar tinham sido pesados, os seus dias contados, e o seu reino iria ser dividido.