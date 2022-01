Como dizer a uma criança que o seu colega morreu? 'É preferível que as crianças coloquem as suas dúvidas'

A SÁBADO falou com uma psicóloga sobre a perceção do luto nas crianças. Morte de criança de seis anos infectada e vacinada contra a covid-19 no passado domingo deve ser explicada aos colegas da turma do menino de forma aberta. Pais devem aguardar conclusão das investigações de reação adversa à vacina antes de decidirem não vacinar os seus filhos.

A morte de uma criança de seis anos no passado domingo, que deu entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no dia anterior, com uma paragem cardiorrespiratória, está a ser investigada pelo Infarmed. De acordo com as informações avançadas pelo regulador nacional, a criança estava positiva ao coronavírus e tinha a primeira dose da vacina contra a covid-19 há uma semana e, como tal, as causas da morte serão analisadas. Paralelamente, foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público, tudo procedimentos normais, para causas de morte desconhecidas.