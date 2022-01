Já há trailer para a série sobre 'Moon Knight', o novo herói da Marvel

"Moon Knight" abre uma nova porta no universo cinematográfico da Marvel e tem estreia marcada no Disney+ dia 30 de março.

É a segunda mão de Oscar Isaac nas histórias da Marvel depois de em 2016 ter encarnado o super vilão Apocalypse, em X-Men: Apocalypse. Desta feita, o ator que recentemente vimos em Dune e que conta com papéis em Inside Llewyn Davis ou At Eternity's Gate no curriculo, veste a pele de Moon Knight, uma nova porta no Marvel Cinematic Universe (MCU).