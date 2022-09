Conheça o café dos Açores

A cerca de 300 metros de altitude, descemos ao longo de 10 km por uma estreita e sinuosa estrada até à fajã dos Vimes, uma das mais importantes e de difícil acesso em toda a ilha de São Jorge, nos Açores. É lá que encontramos as únicas plantações de café em toda a Europa, fruto de um microclima peculiar – nos últimos anos, as ilhas Terceira e São Miguel têm vindo a desenvolver esta cultura que é vista com grande interesse comercial. São sete famílias que ainda preservam a tradição de cultivar e produzir uma das mais apreciadas bebidas do mundo, através de um processo totalmente manual e que se prolonga por vários meses.