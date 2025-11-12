Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de novembro de 2025 às 19:38Associated Press

Robôs dançantes, dispositivos de segurança e um prodígio da Inteligência Artificial marcam a Web Summit em Lisboa

Na edição de 2025 do Web Summit, em Lisboa, robôs exibiram-se em danças programadas, foram revelados dispositivos inteligentes de segurança e uma adolescente empreendedora em inteligência artificial destacou-se entre os quase 70 mil participantes. A conferência reforçou o papel de Portugal como palco de inovação tecnológica.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30