Volkswagen quer reduzir até 100 mil postos de trabalho em todo o mundo

A Volkswagen pretende intensificar os seus planos de redução de custos e poderá eliminar até 100.000 postos de trabalho em todo o mundo, o dobro do que tinha anunciado até agora, noticiou esta sexta-feira a revista Manager Magazin.



Volkswagen quer reduzir custos AP

A Manager Magazin acrescenta que quatro fábricas do grupo Volkswagen na Alemanha poderão encerrar, citando uma fonte conhecedora da situação, de acordo com a agência EFE.

Estes planos fazem parte dos novos objetivos definidos para 2030, que foram discutidos pela Comissão Executiva da empresa na quarta-feira. O Conselho de Supervisão do grupo automóvel deverá voltar a analisar o assunto na reunião marcada para 09 de julho.

As fábricas que poderão ser encerradas a médio prazo são três da marca Volkswagen --- em Hannover, Zwickau e Emden --- e a fábrica da Audi em Neckarsulm.

Até ao momento, o grupo Volkswagen tinha anunciado a eliminação de 50.000 postos de trabalho na Alemanha até 2030, dos quais 35.000 na marca Volkswagen.

Paralelamente, chegou a acordo com o sindicato IG Metall, garantindo a manutenção do emprego nas fábricas alemãs, pelo menos, até 2030.