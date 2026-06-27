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Influenciadores recebiam dinheiro da Polymarket para promover a plataforma através de apostas falsas

Francisco Máximo Gaié 08:00
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Uma investigação do Wall Street Journal analisou milhares de vídeos publicados nas redes sociais por criadores de conteúdos que apelavam à utilização da plataforma de apostas e apresentaram ganhos falsos no valor de €1.7 milhões.

Foram analisados um total de 1.105 vídeos de dez criadores de conteúdos diferentes. Tinham todos o mesmo modus operandi: gravar um vídeo, fazer uma aposta na Polymarket numa previsão à sua escolha, esperar pelo resultado e apresentar os ganhos que faziam com a aposta. Na realidade os influenciadores faziam as suas apostas num site falso, idêntico ao original da Polymarket. Tanto a aposta como os ganhos apresentados eram falsos, ou seja, sem risco real, mas para os visualizadores parecia tudo legítimo, dando a entender que ganhar dinheiro através da casa de apostas era fácil.

Anúncio da Polymarket em Times Square, Nova Iorque, antes das eleições municipais da cidade, em 2025
Anúncio da Polymarket em Times Square, Nova Iorque, antes das eleições municipais da cidade, em 2025 OLGA FEDOROVA/AP

A investigação, levada a cabo pelo , mostra que este método de publicidade faz parte de uma operação de maior escala, financiada pela própria Polymarket, com o intuito de fazer crescer a plataforma. A empresa pagava aos influenciadores para gravar e publicar os vídeos. Acresce ainda que a casa de apostas contratou uma empresa de marketing, a Virality, para fazer clips (pequenos recortes de vídeos) dos vídeos originais para as redes sociais, de modo a que a plataforma se tornasse viral. Segundo o jornal americano, os vídeos que publicitavam a casa de apostas reuniram um total de 140 milhões de visualizações no YouTubeTikTok e Instagram.  De acordo com a , a empresa de apostas lucra €876 milhões por ano.   

Já nos Estados Unidos, a administração Trump tem optado pela falta de regulamentação no que diz respeito às plataformas de apostas: a agência americana responsável pelo controlo deste tipo de mercados, a CFTC - Commodity Futures Trading Comission (Comissão de Negociação de Futuros Commodities) já impôs, segundo relata o Wall Street Journal, seis processos judiciais para impedir que as casas de apostas sejam reguladas nos estados federais. Donald Trump Jr., o filho do presidente norte-americano, é um investidor na Polymarket.

Polymarket foi criada em 2020 por Shayne Coplan e funciona como uma plataforma onde os utilizadores podem apostar na previsão de um resultado, como tentar antever quem será o vencedor de uma eleição, ou se um país vai atacar outro, como sucedeu com as eleições para escolher o mayor de Nova Iorque e a guerra entre os Estados Unidos e o Irão, respetivamente. A empresa chegou a operar em Portugal, com registo de utilizadores a fazer apostas nas eleições presidenciais de 2026, mas a reguladora do setor das apostas, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, bloqueou o site de apostas no País.    

Com Isabel Dantas

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