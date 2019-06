mais votado freitas Há 1 hora

Sorte é deste faz o que quer em Portugal,pois na realidade está muita gentinha envolvida nos teus esquemas daí que com um ou dois advogados? passas é perna aos aprendizes de deputados.Claro é nesse país penhorado pelos credores internacionais ,noutros países? ficavas com a roupa que tens no corpo e talvez um pouco mais eras posto a ferros e acabava esse riso criminoso que tens na Africa do Sul vendias tremossos em Portugal? entregaram o euromilhões ,ainda por cima com grande taluda ,jamais o país irá para frente pois a justiça vive anos luz de atraso em relação é outros paises ,como tal será um país para os Berardos e srs do crime perfeito,aguenta povo,falta na saúde? falta nos incendios? falta no social? falta nas pensões dos velhinhos? falta em etc, etc,?claro aguenta povinho pois o dinheiro não chega também para muitos Berardos,para quem tem responsabilidades na chefias da justiça?cá se vai andando com a cabeça entre orelhas ai Portugal como caminhas .