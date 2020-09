A venda da sucursal francesa do Novo Banco, no final de 2018, gerou uma queixa junto das autoridades europeias por duas razões. De acordo com o jornal Público, a venda do BES de la Vénétie foi feita com um desconto de 68,2% relativamente ao valor contabilístico.Além disso, a venda ocorreu quando já era chairman do Novo Banco Byron Haynes, que até julho de 2017 foi CEO de um banco do fundo norte-americano Cerberus, que detém a sociedade à qual foi vendido o BES de la Vénétie.