As novas regras do Twitter

Durante a tarde de sábado, milhões de utilizadores da rede social Twitter encontraram uma mensagem na sua aplicação: "Taxa limite atingida - Por favor, aguarde alguns instantes e tente novamente", não conseguindo visualizar mais publicações. Horas depois, o dono do Twitter, Elon Musk, veio a público dizer que a rede social impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler, para evitar "níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema".







musk twitter

O multimilionário que pagou 44 mil milhões de euros pela rede social no final do ano passado, indicou que as "contas verificadas" (que pagam mensalmente para utilizarem o Twitter) podem ler até "6.000 publicações por dia", enquanto as "contas não verificadas" podem ler 600 e no caso das "novas contas não verificadas" são 300 mensagens. Limites que podem "em breve" ser elevados para 8.000, 800 e 400, respetivamente, de acordo com Musk. Com o avançar do dia, os limites foram ainda alargados para 10 mil, mil e 500, segundo o dono do Twitter.Algumas horas antes de Musk ter revelado esses limites, milhares de utilizadores comunicaram à plataforma de monitorização de falhas em sites Downdetector que estavam a ter problemas de acesso à rede social.De momento ainda não são conhecidos os pormenores da "leitura" de tweets. Sendo que a rede social foi invadida por utilizadores a fazerem piadas sobre estas novas limitações.Questionado sobre o porquê de ter decidido avançar com esta decisão, Elon Musk referiu que o objetivo é impedir "recolha de dados e manipulação do sistema", afirmando ao mesmo tempo que as pessoas deviam ir viver a sua vida fora da rede social. Musk publicou um poema onde se podia ler: "Acordas de um transe profundo/ Afastas-te do teu telefone/ Para veres os teus amigos e família". A razão real para o limite de tweets diários não é verdadeiramente conhecida.Nos últimos meses, Musk tem comentado inúmeras vezes sobre a necessidade de as famílias voltarem a ser numerosas e chegou a dizer que adultos sem filhos não "terão interesse" no futuro. O segundo homem mais rico do mundo tem nove filhos de diversas relações.