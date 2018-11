O evento junta 70 mil participantes em Lisboa para discutir tecnologia, empreendedorismo e o futuro da Humanidade.

Depois de um primeiro dia a meio gás, em que as palestras de Tim Berners-Lee, António Guterres, Darren Aronofsky e de Fernão Magalhães (sim, o descobridor) foram o pontapé de saída para esta edição do Web Summit, o segundo dia amanheceu com as fake news e a igualdade de género a marcarem a agenda.



O fenómeno das notícias falsas tem sido apontado como um dos pontos centrais da política dos últimos anos, tendo influenciado já influenciado várias eleições um pouco por todo o mundo. No palco principal, Mitchell Baker da Mozilla, David Pemsel do The Guardian e Ana Brnabic, primeira-ministra da Sérvia, falaram de como isto não é novo, e existe já desde o tempo de Winston Churchill.



"Churchill escreveu que a mentira viaja meio mundo antes de a verdade surgir, mas hoje pode dizer-se que a verdade ainda nem acordou quando a mentira já rodou o mundo", apontou Ana Brnabic. A analogia foi completada pelo jornalista David Pemsel que acrescentou que "nesse tempo não tínhamos as plataformas que tornam os conteúdos virais."



Já Mitchell Baker, chairwoman da Mozilla, voltou a afirmar que a tendência de partilhar informações falsas não é de agora, mas que as novas tecnologias não são as culpadas, o ser humano é que o é. "Temos de viver com este aspecto da humanidade, não o conseguimos resolver com tecnologia", finalizou a gestora.



Antes das fake news, Gillian Tans, directora do Booking.com, e Vera Jourova, Comissária Europeia para Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, tinham pisado o palco principal para falar de igualdade de género. A empresa gerida por Tans já tem mais de 50% de trabalhadoras do sexo feminino, mas não é pelos números nem pelas quotas que se trava esta luta.



"As quotas não são a melhor ferramenta para as empresas, porque elas precisam de contratar os melhores candidatos", explicou Gillian Tans. "Eu sou a favor da transparência", continuou a empresária, afirmando que nos processos de contratação a chave está na transparência dos factores de escolha.



Já a Comissária Europeia focou que "temos de lutar contra o estereótipo, algo que não se faz só com legislação". Vera Jourova apontou as suas críticas às empresas, que "devam começar a perceber que é melhor para o negócio ter mulheres em posições de chefia".



O Web Summit continua nesta tarde de terça-feira e estende-se até dia 8 de Novembro, quinta-feira. O evento junta 70 mil participantes em Lisboa para discutir tecnologia, empreendedorismo e o futuro da Humanidade.