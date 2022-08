A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A TAP foi alvo de ataque informático ontem através dos servidores. Em comunicado, a transportadora revela que foi ontem alvo de um ciberataque que não põe em risco a segurança de voo.





A companhia garante que os mecanismos de segurança foram "prontamente acionados" e que os "acessos indevidos" foram bloqueados.A TAP diz estar a investigar a origem do ataque informático sendo que"não foi apurado qualquer facto que permita concluir ter havido acesso indevido a dados de clientes".Já em fevereiro, quando foi detetada uma vaga de ataques por parte de piratas informáticos a várias empresas e instituições em Portugal, a TAP viu pirateada a sua conta no Twitter.Foi a primeira vez que uma conta da TAP terá sido atacada por piratas informáticos, com a empresa portuguesa a perder o controlo e o acesso à sua página oficial no Twitter, que é seguida por mais de 80 mil seguidores e conta com 106 mil tweets publicados.