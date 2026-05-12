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Spotify em baixo para milhares de utilizadores

Negócios 12 de maio de 2026 às 20:48
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O gigante de streaming de música já confirmou a existência de "alguns problemas com a aplicação".

O Spotify "emudeceu" para milhares de utilizadores esta terça-feira. O Downdetector começou a receber queixas de utilizadores da plataforma de streaming de música cerca das 18:00 (hora de Portugal) e o número de relatos de problemas rapidamente atingiu os 22 mil utilizadores.

DR

A empresa já admitiu, através da sua conta na rede social X que "está ciente da existência de alguns problemas com a aplicação", acrescentando estar a "analisar as perturbações no serviço".

A Spotify é o líder mundial de streaming de música, com 761 milhões de utilizadores e 293 milhões de assinaturas pagas.

O problema ocorre, assinala o jornal USA Today, no mesmo dia em que a empresa disponibilizou uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores ver todo o seu histórico.

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