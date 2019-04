Bitcoin disparou mais de 20% à boleia de notícia falsa do dia das mentiras

Os investidores terão sido convencidos por um artigo falso que dava conta de que a Securities and Exchange Commission teria dado luz verde a dois fundos que negoceiam em bitcoin.

A bitcoin chegou a disparar mais de 20% esta terça-feira, 2 de abril, mas, para já, não há qualquer explicação plausível para este movimento. Sem notícias ou anúncios que permitam compreender a evolução, os analistas apontam para que tenha sido uma notícia falsa de 1 de abril, dia das mentiras, a motivar a subida da criptomoeda, que já abrandou mas que se mantém com ganhos acima dos dois dígitos.



Esta manhã, a bitcoin disparou 23%, superando a fasquia dos 5.000 dólares, um valor que já não era alcançado desde novembro do ano passado. Por esta altura, avança 14,65% e já baixou deste patamar, negociando agora nos 4.731,19 dólares.



Uma das teorias para justificar este movimento, explica a Bloomberg, é que os investidores terão sido convencidos por um artigo falso que dava conta de que A Securities and Exchange Commission, o regulador dos mercados norte-americano, teria dado luz verde a dois fundos que negoceiam em bitcoin.



Os analistas desvalorizam, contudo, que a subida possa ser explicada por uma informação falsa. "Sim, foi uma piada, mas mostra que há esperança por fluxos" da criptomoeda, aponta Julien Auchecorne, gestor na XBTO International, citado pela Bloomberg. "Parece que as quedas poderão ter ficado para trás", acrescenta Lewis Fellas, da Bletchley Park Asset Management.



A bitcoin continua, ainda assim, longe dos 20 mil dólares que chegou a atingir em dezembro de 2017. No conjunto do ano passado, a criptomoeda derrapou mais de 70% , não tendo ainda dado grandes sinais de recuperação este ano.