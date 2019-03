Sporting oficializa acordo com a Apollo: os pormenores do negócio

Fundo norte-americano vai encaixar 65 milhões de euros na SAD.

O Sporting oficializou, esta quarta-feira, o acordo com a Apollo - embora o nome não seja revelado. A operação de financiamento levou o fundo norte-americano a injetar 65 milhões de euros na SAD, "destinando-se as receitas líquidas da mesma a substituir passivos, financeiros e não-financeiros", de acordo com o comunicado enviado pelos leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Leia o comunicado na íntegra:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado, nos seguintes termos:

1. A Sociedade procedeu, na presente data, à cessão dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.

2. Os créditos cedidos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários, que permitirão à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da Sociedade.

3. Esta operação permitiu o encaixe financeiro no montante de € 65.000.000, destinando-se as receitas líquidas da mesma a substituir passivos, financeiros e não-financeiros.

Lisboa, 20 de Março de 2019.

O Representante das Relações com o Mercado"