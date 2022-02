Só 15% das multas nos transportes são pagas

As multas nos transportes públicas não estão a ser pagas de forma voluntária pelos utilizadores, mesmo depois de os operadores terem adotado um sistema de redução do encargo se for liquidado prontamente. Segundo avança o Jornal de Notícias, só 15% das coimas aplicadas pela STCP, Carris e metros do Porto e de Lisboa foram liquidadas de voluntariamente nos últimos dois anos.







Viajar de transportes públicos sem título válido é uma contraordenação muito grave e é a infração mais comum. A lei prevê que as coimas possam ir dos 120 aos 350 euros nos transportes urbanos ou entre os 250 e os 700 euros nos comboios inter-regionais ou de longo curso. No entanto, a maioria das pessoas que é apanhada em incumprimento não paga, concluiu o diário.Para tentar incentivar ao pagamento, há uma redução para quem regularize a situação mais rapidamente: o pagamento imediato ou nos 15 dias que se seguem implica uma redução da coima para metade do valor definido. Ainda assim e mesmo com uma redução do número de passageiros em 200 milhões pelas principais operadoras em Lisboa e Porto, cerca de 85% das multas fica por pagar.