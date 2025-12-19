Semapa vende Secil por 1,4 mil milhões de euros

Ações da cotada sobem em reação ao negócio. Espanhola Cementos Molins é a compradora. A Secil tem 2.900 trabalhadores e uma capacidade anual de produção de 10 milhões de toneladas de cimento.

A Semapa anunciou nesta sexta-feira a assinatura de um acordo vinculativo para a venda de 100% do capital social que detém na Secil à Cementos Molins por 1,4 mil milhões de euros.

"O fecho desta operação está previsto ocorrer no primeiro trimestre de 2026, estando sujeito às condições habituais para este tipo de operações", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A produtora de cimento Secil é uma das várias participadas da Semapa, marcando presença em oito países e contando com oito fábricas de produção, três das quais em Portugal: Outão, Maceiras e Pataias. A Secil tem uma capacidade anual de produção de 10 milhões de toneladas de cimento. Atualmente a Secil emprega 2.900 pessoas. A cimenteira foi fundada em 1930.

Em comunicado, a Semapa sublinha que o encaixe da operação permitirá acelerar a atual estratégia da empresa, "investindo em novas avenidas de crescimento e consolidando a sua posição como plataforma de investimento industrial diversificada".

1,4 MIL MILHÕES Valor, em euros, do "enterprise value" da Secil na venda à Cementos Molins

“A Secil faz parte da génese da Semapa e terá sempre um lugar especial na nossa história. Quero expressar o meu reconhecimento à equipa da Secil pelo percurso notável de transformação, crescimento e criação de valor nos últimos anos. Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do portefólio. É com satisfação que vemos a Secil integrar um grupo cimenteiro relevante, com presença global, e também detido por uma família com uma visão de longo prazo, o que garante o desenvolvimento futuro da empresa", sublinha em comunicado Ricardo Pires, presidente executivo (CEO) da Semapa, em comunicado.

"A combinação das nossas forças vai permitir-nos crescer com um perfil mais diversificado e resiliente, reforçando ao mesmo tempo o nosso compromisso com a sustentabilidade. Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins", sublinha, por seu lado, Marcos Cela, CEO da Cementos Molins.

Às 08:32 horas, as ações da Semapa subiam 6,59% para os 18,12 euros por título. Às 09:15 horas, a valorização era de 25% para os 21,25 euros. A Semapa fechou os primeiros nove meses deste ano com um resultado líquido de 120,5 milhões de euros – para os quais a Secil tinha contribuído 52 milhões de euros.

