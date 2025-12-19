Semapa vende Secil por 1,4 mil milhões de euros

Ações da cotada sobem em reação ao negócio. Espanhola Cementos Molins é a compradora. A Secil tem 2.900 trabalhadores e uma capacidade anual de produção de 10 milhões de toneladas de cimento.
A Semapa anunciou nesta sexta-feira a assinatura de um acordo vinculativo para a venda de 100% do capital social que detém na Secil à Cementos Molins por 1,4 mil milhões de euros.
"O fecho desta operação está previsto ocorrer no primeiro trimestre de 2026, estando sujeito às condições habituais para este tipo de operações", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A produtora de cimento Secil é uma das várias participadas da Semapa, marcando presença em oito países e contando com oito fábricas de produção, três das quais em Portugal: Outão, Maceiras e Pataias. A Secil tem uma capacidade anual de produção de 10 milhões de toneladas de cimento. Atualmente a Secil emprega 2.900 pessoas. A cimenteira foi fundada em 1930.
Em comunicado, a Semapa sublinha que o encaixe da operação permitirá acelerar a atual estratégia da empresa, "investindo em novas avenidas de crescimento e consolidando a sua posição como plataforma de investimento industrial diversificada".
1,4MIL MILHÕES
Valor, em euros, do "enterprise value" da Secil na venda à Cementos Molins
“A Secil faz parte da génese da Semapa e terá sempre um lugar especial na nossa história. Quero expressar o meu reconhecimento à equipa da Secil pelo percurso notável de transformação, crescimento e criação de valor nos últimos anos. Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do portefólio. É com satisfação que vemos a Secil integrar um grupo cimenteiro relevante, com presença global, e também detido por uma família com uma visão de longo prazo, o que garante o desenvolvimento futuro da empresa", sublinha em comunicado Ricardo Pires, presidente executivo (CEO) da Semapa, em comunicado.
"A combinação das nossas forças vai permitir-nos crescer com um perfil mais diversificado e resiliente, reforçando ao mesmo tempo o nosso compromisso com a sustentabilidade. Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins", sublinha, por seu lado, Marcos Cela, CEO da Cementos Molins.
Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.
Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.