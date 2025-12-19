Concurso para segunda PPP da alta velocidade corta 11 km e muda acesso à linha do Norte

O segundo concurso para o troço Oiã-Soure vai manter o preço base de 1,6 mil milhões de euros e a localização da estação de Coimbra. O Governo prevê assinar o contrato em 2027.

O Governo anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa no Entroncamento para a apresentação da agenda “Novas infraestruturas que projetam o país”, que o concurso para o troço Oiã-Soure, que vai ser agora relançado, vai manter o preço-base do primeiro procedimento, que ficou vazio, de 1,6 mil milhões de euros. Mas o objeto do contrato é alterado, com a redução de 11 quilómetros de extensão deste troço, assim como do acesso à linha do Norte. Já a localização da estação de Coimbra é mantida, assim como a quadruplicação da linha do Norte, disse o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.



Miguel Pinto Luz apresenta estratégia Portos 5+ para 2025-2035

O investimento total neste troço da alta velocidade será de 2,4 mil milhões de euros, envolvendo 60 quilómetros de linha, 25 pontes e viadutos, 18 conexões à rede convencional, um túnel e nove intervenções na linha do Norte.

Na apresentação mais detalhada das medidas aprovadas no último Conselho de Ministros, o ministro disse ainda que este contrato de concessão prevê cinco anos de desenvolvimento e 25 de disponibilidade e que espera que a assinatura do contrato tenha lugar em 2027.