Concurso para segunda PPP da alta velocidade corta 11 km e muda acesso à linha do Norte

O segundo concurso para o troço Oiã-Soure vai manter o preço base de 1,6 mil milhões de euros e a localização da estação de Coimbra. O Governo prevê assinar o contrato em 2027.
O Governo anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa no Entroncamento para a
apresentação da agenda “Novas infraestruturas que projetam o país”, que o
concurso para o troço Oiã-Soure, que vai ser agora relançado, vai manter o
preço-base do primeiro procedimento, que ficou vazio, de 1,6 mil milhões de
euros. Mas o objeto do contrato é alterado, com a redução de 11 quilómetros de
extensão deste troço, assim como do acesso à linha do Norte. Já a localização da
estação de Coimbra é mantida, assim como a quadruplicação da linha do Norte,
disse o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.
O investimento total neste troço da alta velocidade será de 2,4 mil milhões
de euros, envolvendo 60 quilómetros de linha, 25 pontes e viadutos, 18 conexões
à rede convencional, um túnel e nove intervenções na linha do Norte.
Na apresentação mais detalhada das medidas aprovadas no último Conselho de
Ministros, o ministro disse ainda que este contrato de concessão prevê cinco anos
de desenvolvimento e 25 de disponibilidade e que espera que a assinatura do
contrato tenha lugar em 2027.
