Em comunicado, a empresa da qual Pedro Queiroz Pereira era presidente do conselho de administração diz que o empresário deixou uma liderança profissional "empenhada em continuar o caminho em curso".

A Semapa confirmou, este domingo, em comunicado à CMVM a morte de Pedro Queiroz Pereira, principal accionista do grupo e presidente do conselho de administração.



"O Conselho de Administração da Semapa expressa, com muita tristeza, o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, principal accionista do Grupo e presidente do Conselho de Administração, ocorrido ontem ao final da noite".





Referindo-se ao seu accionista como "uma referência no meio industrial português, dotado de raras qualidades humanas e profissionais, e de um notável espirito empresarial com que promoveu a refundação do Grupo Económico de que esta sociedade faz parte", diz ainda ter imprimido "sempre um estilo único de liderança, pautado por uma gestão de rigor, que permitiu expandir e internacionalizar de forma sustentável o grupo".





E, por isso, diz ainda "mais do que um património, Pedro Queiroz Pereira deixa força e deixa valores".



A força é deixada, acrescenta o comunicado, pela estrutura empresarial "robusta e com uma liderança profissional organizada e empenhada em continuar o caminho em curso". Mas deixa valores como "a coragem, independência, frontalidade e honestidade, com que sempre geriu as suas empresas e que deixa como legado a todos os mais de 6000 colaboradores da Semapa e das suas participadas Navigator, Secil e ETSA".