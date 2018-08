Como a ciência de dados pode ajudar a identificar desempregados de longa duração

Lénia é formada em Economia. Laura em Inteligência Artificial. Passaram as últimas semanas a ajudar o IEFP a detectar quem tem maior risco de ser um desempregado de longa duração

Um desempregado chega ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O técnico que o atende introduz o seu código no computador, que responde com uma de três cores: vermelho se tiver um risco grande de ser um desempregado de longa duração; amarelo se esse risco for médio; e verde se for baixo. Ainda não acontece, mas no futuro poderá ser assim. A aplicação foi criada este ano no âmbito do programa de Verão Data Science for Social Good (DSSG, na sigla inglesa), que foi desenvolvido em Chicago e pela segunda vez tem a sua edição europeia na Nova-SBE, em Lisboa.



A ciência de dados "consegue ser aplicada a qualquer problema que tenha dados como fonte de informação", diz numa entrevista à SÁBADO Lénia Mestrinho, 30 anos, que foi a project manager deste projecto que utilizou dados do IEFP e de outro sobre vacinação na Croácia. Laura Fernandes Moraes, 29, formada em Inteligência artificial compôs a equipa que ajudou a criar o programa. Os resultados finais serão apresentados na quinta-feira, 16.



