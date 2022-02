BCE acompanha situação na Ucrânia e esta será tida em conta na reunião de março

"Na reunião de março, realizará uma análise abrangente das perspetivas económicas. Isto inclui desenvolvimentos recentes na área geopolítica", de acordo com o porta-voz do BCE.

O Banco Central Europeu (BCE) está a acompanhar a situação na Ucrânia e tê-la-á em conta ao considerar a sua política monetária na próxima reunião de 10 de março.





Um porta-voz disse esta quinta-feira à EFE que "o BCE está a observar atentamente as implicações da situação na Ucrânia"."Na reunião de março, realizará uma análise abrangente das perspetivas económicas. Isto inclui desenvolvimentos recentes na área geopolítica", de acordo com o porta-voz do BCE."No que diz respeito às sanções, estas são decididas pela União Europeia (UE) e pelos Governos europeus. O Eurosistema irá implementá-los", acrescentou a fonte.