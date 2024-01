Saiba quanto vai ficar a ganhar com as novas tabelas de IRS

Quer saber quanto vai receber no final do mês? Já está disponível o Simulador de Salário Líquido de 2024 do Doutor Finanças, bem como o simulador para as pensões.





Todos os salários inferiores a 27.146 euros anuais (ou seja, salários brutos até 2.232) serão abrangidos pela redução das taxas de IRS. E os aumentos no salário líquido vão já ser sentidos este mês de janeiro.As novas tabelas de retenção na fonte acomodam as mudanças ao imposto contempladas no Orçamento do Estado para 2024, nomeadamente a atualização dos escalões em 3%, a redução das taxas de imposto, bem como a subida do valor isento de imposto (o chamado mínimo de existência) de 760 para 820 euros, em linha com o salário mínimo nacional de 2024.Recorrendo ao simulador do Doutor Finanças, que todos os anos divulga esta ferramenta, afez os cálculos a três salários. Confira abaixo os resultados obtidos (foram calculados salários brutos de "não casados" e sem dependentes):- Quem receba o salário mínimo (820 euros) vai ficar, mensalmente, com €729,80. Ao final do ano, serão 10.206 euros. A retenção de IRS é de 0%, sendo todos os salários até 935 euros isentos. O único desconto é para a Segurança Social (11%, ou seja, €90,20). Quem recebia a remuneração mínima em 2023 (760 euros brutos) tem um aumento líquido de 53,40 euros.Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), o salário médio em Portugal é de 1.438 euros mensais. Quem recebe o salário médio leva para casa €1.092,82. Ao fim de um ano, são 15.288 euros líquidos. A retenção de IRS mensal é de 187 euros e as contribuições para a Segurança Social são de €158,18. Em 2023, este salário dava 1.061 euros líquidos ao fim do mês, o que quer dizer que o contribuinte vai manter mais 31 euros do seu salário mensalmente.- No caso de auferir €2.000 brutos mensalmente, irá receber, ao final do mês 1.431 euros líquidos. Ao final do ano serão 20 mil euros. Descontará 349 euros de IRS e 220 euros para a Segurança Social. Comparativamente a 2023, um trabalhador que receba 2.000 euros tem um aumento líquido de 44 euros.No caso das pensões, recorrendo ao Simulador de Pensão Líquida 2024 - As pensões até 840 euros estão isentas de pagar a taxa efetiva. Comparativamente a 2023, são 27 euros a mais por mês (o valor mínimo da pensão aumentou igualmente).Uma pensão de mil euros tem uma taxa efetiva de 5,80% o que quer dizer que o pensionista leva 942 euros para casa. São mais 23 euros mensalmente.- Uma pensão de 1.500 euros tem uma taxa efetiva de 12,67% o que quer dizer que o pensionista leva 1.310 euros para casa. Estas pensões ganham, igualmente, 23 euros por mês."O Simulador de Salário Líquido 2024 e o Simulador de Pensão Líquida já refletem as novas tabelas e permitem que cada um de nós saiba exatamente qual será o seu rendimento líquido. Esta ferramenta reforça ainda a missão do Doutor Finanças de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras", explica Sérgio Cardoso, Chief Academic Officer do Doutor Finanças, citado num comunicado enviado pela plataforma.