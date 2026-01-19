Cristiano Ronaldo foi o desportista mais pesquisado no Google em 2025

Em segundo lugar surge o internacional espanhol Lamine Yamal e a superestrela indiana do críquete Virat Kohli.

O mundo do desporto atrai naturalmente o interesse de milhões de internautas e Cristiano Ronaldo voltou a ser a celebridade da indústria desportiva mais pesquisada no Google em 2025. A PlayersTime analisou a média mensal de pesquisas nos últimos 12 meses e, tendo por base 20 países selecionados, encontrou as 10 figuras do desporto que centraram mais atenções, com o craque português (e acionista da Medialivre, dona da SÁBADO, Record e Correio da Manhã) a permanecer no topo da lista.



Cristiano Ronaldo investe em MMA, após carreira no futebol DR

O capitão da Seleção acumulou uma média mensal de 7,76 milhões de pesquisas globais, sendo perseguido pelo internacional espanhol Lamine Yamal (5,76 M) e a superestrela indiana do críquete Virat Kohli, com 5,7 milhões de pesquisas mensais.

As 10 celebridades mais pesquisadas no Google no mundo do desporto em 2025:

Cristiano Ronaldo - 7,76 milhões de pesquisas médias mensais

Lamine Yamal (futebolista) - 5,76 M

Virat Kohli (críquete) - 5,70 M

LeBron James (basquetebolista) - 4,70 M

Carlos Alcaraz (tenista) - 4,47 M

Jannik Sinner (tenista) - 6,54 M

Mike Tyson (boxe) - 3,51 M

Max Verstappen (piloto de Fórmula 1) - 3,17 M

Novak Djokovic (tenista) - 2,84 M

Lionel Messi (futebolista) - 2,43 M

Travis Kelce (jogador de futebol americano) - 2,22 M

Lewis Hamilton (piloto de Fórmula 1) - 2,30 M

Kylian Mbappé (futebolista) - 2,12 M

Fabrizio Romano (especialista em mercado) - 2,08 M

Shedeur Sanders (jogador de futebol americano) - 1,93 M

Caitlin Clark (basquetebolista) - 1,81 M