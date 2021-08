As mais lidas

Ricardo Salgado quer safar-se do processo Marquês com dinheiro congelado

Ricardo Salgado quer livrar-se do julgamento da Operação Marquês, no qual responde por três crimes de abuso de confiança, e propõe devolver os 10,7 milhões de euros que o Ministério Público diz que desviou do Grupo Espírito Santo. Na prática, sem saber se será considerado culpado ou inocente, Salgado quer pagar para não ir a jogo.







