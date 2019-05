Relação confirma coima de 3,7 milhões de euros a Ricardo Salgado

O Tribunal da Relação confirmou a decisão do tribunal de primeira instância de condenar Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de 3,7 milhões de euros.

O Tribunal da Relação confirmou a decisão do tribunal de primeira instância de condenar Ricardo Salgado ao pagamento de uma coima de 3,7 milhões de euros. Também Almicar Morais Pires viu a sua sentença confirmada pelo mesmo tribunal, avançam o jornal Público e Expresso.



Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires foram condenados pelo Tribunal da Relação de Lisboa pela comercialização de dívida do Grupo Espírito Santo aos balcões do Banco Espírito Santo.



(Notícia em atualização)