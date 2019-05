Copo da Starbucks no episódio d'A Guerra dos Tronos pode valer 2 mil milhões

O quarto episódio da última temporada d'A Guerra dos Tronos não foi dos mais vibrantes, e desde que ficou disponível na HBO, no passado domingo, um dos temas mais comentados pelos fãs nada tem a ver com batalhas, dragões e outros temas que marcam esta que é uma das séries televisivas com mais audiências de sempre.

Foi um copo de café de papel, colocado numa mesa onde estava sentada a principal protagonista da série (Daenerys Targaryen ), que motivou mais conversas sobre este episódio. Devido às semelhanças, o copo foi associado à Starbucks, mas sabe-se agora que nem era da conhecida marca de cafés norte-americana. A HBO assumiu o erro, já corrigiu o episódio e nega que se tenha tratado de uma colocação propositada do produto ("product placement").