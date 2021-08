Dielmar fecha, mas indústria têxtil está bem. "Todos os dias chegam pedidos de mão de obra"

Associação do setor têxtil está ótimista para os próximos anos, mas avisa que é preciso capacidade de adaptação por parte das empresas. "Não há outro setor em Portugal com uma perspetiva de crescimento tão grande como o têxtil". Ainda assim, uma das mais antigas empresas de têxtil portuguesas vai fechar portas.

Quando a seleção portuguesa de futebol foi campeã da Europa, os jogadores levantaram a taça vestidos com fatos produzidos em Alcains, pela Dielmar. Fatos como aqueles eram produzidos desde 1965 e a empresa liderada por Ana Paula Rafael sempre deu nas vistas, quer pela qualidade, quer pelo facto de ser das fábricas mais antigas do país. Resistiu à crise do setor têxtil, em 2010, mas o seu caminho chegou agora ao fim e a empresa abriu a porta ao despedimento de cerca de 300 trabalhadores.

As dívidas da Dielmar multiplicaram-se e o volume de negócios que chegou no ano passado a ser de cerca de cinco milhões de euros foi este ano de 700 mil euros. À Segurança Social, a empresa têxtil deve mais de um milhão e 700 mil euros e aos fornecedores deve 2,5 milhões.

O cenário é negro e coloca a dúvida sobre a sustentabilidade de outras fábricas espalhadas pelo país, sobretudo na região Norte. Em 2019, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) desenhou aquele que poderia ser o pior cenário: até 2025, cerca de um terço do total de fábricas poderão estar encerradas, o que equivale a 28 mil despedimentos. Hoje, apesar da pandemia, o setor tem os olhos postos no futuro.