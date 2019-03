Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

BdP “está a avaliar” possíveis condutas ilícitas na CGD com base na auditoria da EY

O governador do Banco de Portugal afirma que a entidade que lidera já está a atuar com base nas conclusões a que chegou a auditora EY, que analisou a gestão do banco estatal entre 2000 e 2015.