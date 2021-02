As mais lidas

60 mil famílias em risco de perder a casa com fim das moratórias

Cerca de 60 mil famílias estão em risco de perder a casa com o fim das moratórias do crédito à habitação previsto para setembro. Já que a Autoridade Bancária Europeia (EBA) estima que risco de incumprimento pode chegar aos 20%, avança o Correio da Manhã.







A Deco está também preocupada com o fim das moratórias e defende já "um mecanismo" que proteja as famílias que perderam rendimentos na pandemia e ainda não os recuperaram. Em março, terminam já as moratórias privadas de habitação e de crédito ao consumo.