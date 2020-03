PSI-20 afunda mais de 8% após colapso do petróleo

O choque do mercado petrolífero está a espalhar-se em todos os cantos dos mercados financeiros, chegando também ao PSI-20. Depois de uma abertura tumultuosa, o principal índice da bolsa nacional desce 8,19% para os 4.288,98 pontos, marcando perdas em linha com o regista nas praças europeias.Com todas as cotadas do PSI-20 em queda, a Galp Energia destaca-se com uma desvalorização de 24,53% para 8,664 euros. Segue-se o BCP com uma descida de 12,64% para 0,1237 euros.Os futuros dos índices europeus também apontam para quedas expressivas com o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, a ser penalizado principalmente pelo setor energético, o do turismo e do lazer. O índice europeu de referência já caiu 16% desde os máximos de 19 de fevereiro e está em mínimos de agosto do ano passado. Na abertura da sessão marca perdas de 6,4%. O germânico Dax30 cai 7,4% e o FTSE 100 afunda 8,31%."Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam com perdas muito acentuadas, explicadas pela queda de 25% do crude nos mercados asiáticos", referem os analistas do BPI no comentário de bolsa, assinalando que este acontecimento " poderá agravar a atual conjuntura bolsista".Em causa está a decisão da Arábia Saudita de iniciar uma "guerra de preços" no mercado petrolífero que lançou o caos nos mercados durante este domingo. A reação mais imediata foi a maior descida do petróleo em quase 30 anos, mas as ações e outras matérias-primas também estão a sofrer quedas violentas, com os investidores a darem sinais de pânico.Neste momento, o WTI (Nova Iorque) desce 27,23% para 30,04 dólares e o Brent (Londres) afunda 25,43% para 33,76 dólares, negociando no nível mais baixo desde fevereiro de 2016. O barril negociado em Londres chegou a cair mais de 31% para 30,02 dólares, sofrendo a maior queda desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 1991.A descida do petróleo afeta mais diretamente as petrolíferas, como é o caso da Galp Energia, e cotadas ligadas ao setor energético, mas o "sell off" está a ser transversal. Os investidores continuam a refugiar-se nas obrigações, com a taxa da dívida norte-americana a 10 anos a ficar abaixo dos 0,5% pela primeira vez.Esta turbulência no mercado petrolífero junta-se à grande incerteza criada pela propagação do novo coronavírus, o qual terá impactos económicos que ainda são desconhecidos. Itália, que se tornou o segundo país mais afetado pelo Covid-19, tomou medidas mais drásticas de contenção, intensificando as preocupações dos investidores em relação à resiliência da economia europeia.Em Lisboa, todas as cotadas seguem em terreno negativo.