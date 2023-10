Próxima semana traz descida nos combustíveis

Os preços dos combustíveis vão descer a partir de segunda-feira. O preço da gasolina simples 95 deverá cair 2,5 cêntimos e o do gasóleo simples dois cêntimos, revelou fonte do setor ao Negócios.





Assim, a partir da próxima segunda-feira, 16 de outubro, o preço médio da gasolina praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,773 euros por litro, enquanto o do diesel deverá fixar-se nos 1,742 euros por litro.De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples é neste momento de 1,744 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situa nos 1,798 euros por litro.A descida nos preços dos combustíveis acontece numa altura em que a negociação do petróleo voltou a estar no centro das atenções, devido à escalada de tensão entre Israel e o grupo Hamas, com os investidores atentos aos efeitos que este poderá ter nos restantes países do Médio Oriente. A matéria-prima caminha, aliás, para terminar a semana com uma valorização de mais de 3%.