Produção automóvel cai em outubro mas sobe 5,5% no ano

A produção de veículos automóveis nas cinco fábricas portuguesas do setor cifrou-se em 32.213 unidades em outubro, uma quebra homóloga de 7,6%, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 2.600 viaturas, indicou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).



Por tipo de veículos, a descida nos ligeiros de passageiros foi de 2,9%, enquanto nos comerciais ligeiros a quebra atingiu os 22,9% e nos pesados registou-se um tombo de 96,6%.

Já nos dez primeiros meses do ano o volume de produção apresenta um crescimento de 5,5%, para 289.572 unidades, com os ligeiros de passageiros a subirem 6,8%, enquanto nos ligeiros de mercadorias o acréscimo é de apenas 0,7%, para 57.795 veículos. Nos pesados observa-se uma queda de 1,3%, para 2.498 viaturas.